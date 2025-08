Pampita habló de su soltería: “Me escribe gente interesante”

Carolina “Pampita” Ardohaín pasó unos días de descanso y diversión en Ibiza y al regresar habló con "Infama" (por América TV) sobre su reciente separación de Martín Pepa.

"No sé si estoy disfrutando de la soltería, pero es lo que toca, así que a tomarlo con la mejor de las ondas. Claro que sufrí, por supuesto. Soy un ser humano. La mejor con Martín. Lo quiero mucho. Mi familia y mis amigos lo quieren mucho. Fue una muy buena persona y me hizo mucho bien. Así que está todo muy, muy bien", explicó la modelo.

"Cuando estoy soltera llama mucha gente, escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante. ¿Por qué no voy a conocer a alguien?", se preguntó Pampita, que confirmó que ella responde a quienes le escriben, aunque aún no encontró a nadie que resalte demasiado.

"Todavía no hay nada. No es lo mismo ser soltera para otras personas que para mí. Tiene que ser un valiente el que quiera estar conmigo… Muchas situaciones. Primero, que cuando aparece un candidato lo hacen parecer el príncipe azul que cayó del cielo. Para ustedes siempre es millonario, rico, romántico y a veces son pibes normales. Ustedes los inflan y después cuando me peleo los hacen bolsa”, aseguró.

También le preguntaron por su vínculo con Benjamín Vicuña y la posibilidad de regresar con él: "Me parece una falta de respeto, porque él tiene su pareja o que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija. Va a seguir viniendo al cumpleaños de mi hija soltero o en pareja, siempre porque sus hijos quieren mucho a mis hijos. La verdad que los chicos se adoran entre sí, así que están siempre invitados y nosotros no vivimos con prejuicio el juntarnos para eventos familiares".

También defendió a Benjamín en su rol de padre: "Yo siempre voy a hablar de lo buen padre que es, porque es una realidad y me parecía el momento de decirlo porque se estaba especulando que no lo era. Con mis hijos es un padre excelente. Lo hablo desde mi realidad y de la realidad que viven mis hijos. Mis hijos aman a su papá, lo admiran, es muy buen padre y esa es nuestra verdad. La verdad de mi familia con Benjamín es esa”.

Sobre el encuentro con su ex en Sur, dijo que "estaba Benjamín, su novia. Estaban sus hijos y estaban nuestros hijos, como todos los años. Siempre están invitados y para nosotros es algo normal. Ojalá para ustedes algún día sea algo normal, porque para nosotros lo es".