Pampita defiende a Benjamín Vicuña tras la polémica con la China Suárez

La China Suárez realizó un posteo inesperado en el que criticó a Benjamín Vicuña por haber revocado el permiso para salir del país con sus hijos Amancio y Magnolia, lo que la llevó a viajar a Turquía sin ellos.

La actriz siguió a su pareja Mauro Icardi a Estambul, donde se reincorporó a los entrenamientos con el Galatasaray el próximo miércoles, y aprovechó la ocasión para lanzar duras acusaciones contra su ex.

En su publicación, la China acusó a Vicuña de ser "adicto", de maltratarla, de abandonarla, de haberle sido infiel durante su embarazo y de no ser un buen padre para sus hijos.

En el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre contactó a Pampita Ardohain para conocer su opinión sobre las controversiales declaraciones de la actriz y el papel de Vicuña como padre. Latorre, en lugar de sumarse al reclamo de la China, defendió al actor, afirmando que no es un mal padre.

“Benjamín es un padre amoroso y cariñoso, siempre preocupado por sus hijos, generoso y presente”, relató Latorre. “Una cosa es que como marido le haya fallado y otra es fallar como padre. Un tipo que tiene adicciones y que terminó un matrimonio, no es un mal padre,” agregó la conductora.

Pampita también aseguró: “Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos, yo lo he dicho siempre.” Ante las preguntas sobre la China Suárez, Pampita optó por no involucrarse en esa polémica, manifestando: “Después le pregunto por Eugenia y me dice ‘yo de Eugenia ya no sé qué decir, tengo buena relación con ella hace muchos años’. Esto demuestra lo que es ser emocionalmente inteligente, una excelente mujer.”

Pampita cerró su intervención esperando que la situación mejore: “’Espero que como familia que somos entre todos, reine siempre el respeto por sobre todas las cosas, todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea’.”