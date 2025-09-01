Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín tras su internación
El artista aseguró que por momentos lo cuida en su casa.
01/09/2025 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín tras su internación
Martín Ortega fue internado en una clínica de cuidados psiquiátricos por recomendación de sus familiares y con el apoyo de sus padres y hermanos.
A partir de este episodio, Ramón “Palito” Ortega se refirió por primera vez a la situación que atraviesa su hijo y lo hizo junto a su gran amigo Juan Alberto Mateyko.
"Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina (Salazar), no soy un invasor. Y lo único que te puedo decir es que está fantásticamente bien y no me corresponde a mí decirlo", dijo Mateyko.
Entonces “Palito” aseguró que "uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor. A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa".
"Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda. Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto", afirmó el cantante.
Martín Ortega es el hijo mayor de Evangelina Salazar y Ramón Ortega y es el único que se mantuvo alejado de los medios. Sus hermanos Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario desarrollaron sus carreras en el ámbito artístico, ya sea desde la dirección de cine y de televisión, la música o la actuación.
[Fuente: Noticias Argentinas]