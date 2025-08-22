Nuevo revés judicial para Wanda Nara: archivaron la causa de violencia contra Mauro Icardi

El Juzgado Civil 106 archivó la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por supuesta violencia familiar, ya que desde el mencionado ámbito no se encuentran mayores recursos para avanzar en la causa, pero sí desde la justicia penal.

La mediática acusó al futbolista luego de un lamentable episodio en el edificio Chateau de la Avenida del Libertador, y una inculpación conjunta -también firmada con Maxi López- por agresiones de Icardi contra uno de los hijos de López.

No obstante el juez de familia indicó: “Téngase presente, y en atención al estado de autos y medidas adoptadas en los expedientes conexos, y dado lo dictaminado precedentemente por el Sr. Defensor de Menores, corresponde el archivo de las mismas, lo que así resuelvo”.

Asimismo, el escrito invita a una nueva presentación personal del delantero del Galatasaray y la conductora: “Sin perjuicio de lo dispuesto, se reitera a las partes que en lo sucesivo deberán concurrir por la vía y forma correspondiente en cuantos a los planteos que excedan el ámbito estipulado para los procesos de violencia familiar”.

Antes de solicitar que se notifique a Nara por secretaría, se recomendó que la mediática realice la denuncia en la justicia penal por falta de recursos en la instancia vil. En caso de considerar hechos de violencia de género se podrá continuar por esa vía.