Nuevas chimenteras en el canal de streaming de Jorge Rial
El creador de Intrusos se repliega en lo que más conoce.
21/08/2025 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Rial (NA)
Este miércoles 20 de agosto, Pepe Ochoa, quien estuvo reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de LAM, sorprendió al anunciar en vivo que Cinthia Fernández y Mariana Brey formarán parte de Carnaval Stream, el nuevo canal de streaming liderado por Jorge Rial.
Durante la emisión del programa en América TV, Ochoa reveló que ambas panelistas tendrán su propio espacio dentro del canal y que estarán al aire dos veces por semana. A diferencia de sus habituales participaciones televisivas, en esta nueva propuesta las periodistas se enfocarán en temas de política.
Además, Marcela Feudale aprovechó el momento para contar que también fue convocada para participar en Carnaval Stream, aunque decidió rechazar la oferta.
Con esta incorporación, el canal de Jorge Rial continúa sumando figuras reconocidas del espectáculo y el periodismo, apostando a una programación variada con fuerte presencia en las plataformas digitales.
Lectura rápida
¿Qué se anunció?
Anuncio de la incorporación de Cinthia Fernández y Mariana Brey al nuevo canal de streaming Carnival Stream.
¿Quién hizo el anuncio?
El anuncio lo realizó Pepe Ochoa durante la emisión de LAM en América TV.
¿Cuándo sucedió?
El anuncio se realizó el miércoles 20 de agosto.
¿Dónde se transmitirán sus programas?
Los programas se transmitirán en el canal de streaming Carnaval Stream, que lidera Jorge Rial.
¿Qué contenido abordarán?
Las periodistas se enfocarán en temas de política en esta nueva propuesta.
[Fuente: Noticias Argentinas]