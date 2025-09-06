Nora Cárpena sorprendió en la mesa de Mirtha: “Me tenía prohibida, Mirtha se había enojado conmigo”

La Chiqui volvió a brillar en su clásico programa, y en esta emisión tuvo como invitada a la actriz Nora Cárpena, con quien mantuvo una enemistad durante años. “Me tenía prohibida”, aseguró la actriz.

Al comenzar la velada y para romper el hielo, Mirtha arrancó diciendo: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”, a lo que Nora respondió que no asistía a su programa desde hacía 20 años. “Mirtha estaba enojada conmigo. Yo dije algo que seguramente no le cayó bien. ¡Me tenía prohibida!”, contó entre risas.

Ambas confesaron que, durante todos esos años, nunca volvieron a hablarse, ni siquiera en los eventos sociales donde coincidían. “No nos saludábamos. Ni nos mirábamos”, recordó La Chiqui, con honestidad.

“Es una alegría muy grande para mí estar acá. El tiempo pasa. Yo ya cumplí 80 años y quiero que las cosas estén en paz en mi vida”, expresó la ex Brujas, dejando en claro que eligió dejar atrás el rencor para volver a conectar con Mirtha, con quien compartió momentos entrañables en el pasado.

Finalmente, las dos se elogiaron con cariño cuando Cárpena reveló su edad, provocando la sorpresa de Mirtha. “¿Vos, 80? ¡Estás espléndida, nena!”, exclamó. “¡Mirá quién habla!”, retrucó Nora, con complicidad.