Espectáculos

Nicolás Vázquez confirma su divorcio con Gimena Accardi: 'Ya firmamos'

Se supo que se vivió un clima particular en la audiencia, los abogados se habrían sorprendido por la buena relación de ambos.

23/08/2025 | 10:47Redacción Cadena 3

FOTO: “Ya firmamos”: Nicolás Vázquez después de divorciarse de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en el ojo de la tormenta mediática y, tras haber asistido a la audiencia que puso fin al matrimonio de la pareja, el actor se dirigió nuevamente a los medios de comunicación.

Según se supo en las últimas horas, Vázquez y Accardi habrían generado un clima particular para el tipo de audiencia a la que asistieron y los mismos abogados se habrían admirado por el buen trato que demostraron frente al juez, tal como hacen frente a cámaras.

Así que antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde protagoniza el musical Rocky, Vázquez dialogó con la prensa, afirmó "Ya firmamos el divorcio", al tiempo que hizo un pedido entre líneas: "Gracias por respetarme y a ella también, dije que no iba a hablar más".

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.

Lectura rápida

¿Quiénes protagonizaron este acontecimiento? Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fueron protagonistas del divorcio.

¿Qué se confirmó en la audiencia? Vázquez confirmó que "Ya firmamos el divorcio" durante su diálogo con la prensa.

¿Cómo se llevaron en la audiencia? Se evidenció un clima particular y buena relación, sorprendiendo a los abogados presentes.

¿Qué sucederá con los bienes? Las divisiones materiales se realizaron "en buenos términos" y dividirán todo a la mitad.

¿Dónde se encuentra Vázquez actualmente? Él está viviendo en un departamento en Capital Federal que compró este año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

