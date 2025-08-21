En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Nico Vázquez y Gimena Accardi concluyeron los trámites del divorcio

Realizaron el trámite en “buenos términos” a pesar de la reciente confesión de infidelidad por parte de la actriz.

21/08/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Divorciados: Nico Vázquez y Gimena Accardi concluyeron los trámites para romper el vínculo ante la ley

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encontraron en el ojo de la tormenta mediática y en un difícil contexto, concluyeron su acuerdo de divorcio esta mañana, de mutuo acuerdo y con la emoción a flor de piel.

Luego de que Accardi confesó su infidelidad con Vázquez, el protagonista de Rocky informó que ya habían iniciado el proceso legal y hace algunas horas, ambos vivieron un momento “muy movilizante” durante la firma de papeles, según señaló el periodista Fede Flowers.

Los mismo trascendidos indicaron que los actores llegaron juntos a finalizar con el trámite que rompe su vínculo ante la ley. Ésta imágen condice con las palabras de ambos en sus respectivas declaraciones anteriores en donde se mostraron amor y respeto mutuo.

Los trascendidos también indicaron que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separaron todo a la mitad: ella se quedó con la casa, él estuvo viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.

Lectura rápida

¿Quiénes se divorciaron?
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi concluyeron su acuerdo de divorcio.

¿Cuándo ocurrió?
La finalización del acuerdo se llevó a cabo en la mañana del 21 de agosto de 2025.

¿Cómo se vivió el proceso?
Se vivió un momento “muy movilizante” durante la firma de papeles, según el periodista Fede Flowers.

¿Qué se estableció sobre los bienes?
Las divisiones materiales serán “en buenos términos” y se separaron todo a la mitad.

¿Qué hará cada uno después del divorcio?
Considerarían mantener trabajos en conjunto tras la separación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho