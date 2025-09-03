FOTO: Nico Vázquez agradeció a Messi por su visita con emotivo mensaje en redes

Nico Vázquez recibió la inesperada visita de su amigo Leo Messi al teatro Lola Membrives como un espectador más de su exitosa obra basada en la película de Rocky.

A través de un posteo en sus redes sociales, el actor agradeció la presencia de su amigo y lo subió al escenario, culminando una noche emocionante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un emotivo video de su visita, Vázquez presentó con emoción a Messi que se detuvo a dedicar unas palabras a la audiencia que lo recibió con aplausos y gritos.

"Una gran noche, y bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí, es lo más importante. La pasamos muy bien, y nada, un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes, y muchas gracias", dijo el campeón del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el posteo, el actor rememoró la noche y le dedicó unas palabras a su amigo: “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky”.

Y lo comparó con su personaje: “Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.

“Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción”, siguió.

“Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”, cerró con emoción.