En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Huracán

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Murió Jerry Adler, el recordado "Hesh" Rabkin de "Los Soprano", a los 96 años

El actor, que también interpretó a Howard Lyman en "The Good Wife", tuvo una exitosa carrera en Broadway como productor y director antes de empezar a actuar.

24/08/2025 | 11:53Redacción Cadena 3

FOTO: Jerry Adler

El actor Jerry Adler, conocido mundialmente por su papel de Hesh Rabkin, el sabio consejero de Tony Soprano en la legendaria serie "Los Soprano", murió el sábado a los 96 años. Su carrera fue atípica: se convirtió en una cara familiar en cine y televisión después de cumplir 60 años, tras una vida entera detrás de escena en el teatro.

Según supo Noticias Argentinas, la carrera de Adler como actor comenzó de forma tardía. Antes de ponerse frente a una cámara, el artista tuvo una prolífica trayectoria detrás de escena en Broadway, con 53 producciones como director de escena, productor o director, incluyendo el montaje original de "My Fair Lady".

Una vida en el teatro y un comienzo tardío en la actuación

Adler, quien provenía de una familia con profundas raíces en el teatro, tuvo una segunda y exitosa carrera como actor que comenzó casi por casualidad, cuando ya planeaba su retiro.

  • Cuna teatral: Adler provenía de una familia ligada al teatro y bromeaba con ser una "criatura del nepotismo", ya que su padre y su prima, la legendaria maestra de actores Stella Adler, eran figuras del ambiente.
  • El salto a la pantalla: Comenzó a actuar casi por curiosidad, cuando la directora de casting de la película "The Public Eye" le pidió que hiciera una prueba. Su lectura le provocó "escalofríos" al director y le valió el papel.
  • El papel de su vida: El creador de "Los Soprano", David Chase, lo conocía de un trabajo anterior y lo llamó para un cameo como Hesh Rabkin. El personaje gustó tanto que se convirtió en un rol recurrente durante las seis temporadas.
  • Contra el retiro: Adler trabajó hasta el final y escribió su autobiografía el año pasado. "Creo que la jubilación es un camino a ninguna parte", aseguró en una entrevista.

El actor, que trabajó con figuras como Woody Allen, Richard Burton y Julie Andrews, le dijo una vez a The New York Times que había una gran ventaja en ser preservado en el cine: "Soy inmortal".

Lectura rápida

¿Quién fue Jerry Adler? Un actor conocido por su papel como Hesh Rabkin en "Los Soprano".

¿Cuándo murió? Falleció el sábado a los 96 años.

¿Qué hizo antes de actuar? Trabajó detrás de escena en Broadway como director y productor en 53 producciones.

¿Cómo llegó a ser actor? Comenzó casi por casualidad cuando hizo una prueba para una película.

¿Cuál fue su opinión sobre la jubilación? Dijo que "la jubilación es un camino a ninguna parte".

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho