Mirtha Legrand se arrepintió de sus dichos sobre Gimena Accardi

Mirtha Legrand opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. "En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican", dijo la diva en su programa.

Pero fue más a fondo al asegurar que, para ella, la actriz estuvo mal: "Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así".

Unos días después de esta declaración, Mirtha se arrepintió y se disculpó con la actriz. "Estoy muy arrepentida, nadie me retó, me reté yo sola", dijo a Desayuno Americano.

"Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él, es una excelente persona", agregó La Chiqui, arrepentida por lo sucedido en su programa.

Sin embargo, no pidió perdón por sus dichos. "¿Se disculpó?", consultó el cronista y ella respondió que no: "No, no tengo el teléfono".