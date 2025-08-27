Mirtha Legrand se arrepintió de sus dichos sobre Gimena Accardi
La diva habló sobre las declaraciones que hizo en su último programa.
27/08/2025 | 11:35Redacción Cadena 3
FOTO: Mirtha Legrand volvió a opinar sobre Gimena Accardi
Mirtha Legrand opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. "En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican", dijo la diva en su programa.
Pero fue más a fondo al asegurar que, para ella, la actriz estuvo mal: "Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así".
Unos días después de esta declaración, Mirtha se arrepintió y se disculpó con la actriz. "Estoy muy arrepentida, nadie me retó, me reté yo sola", dijo a Desayuno Americano.
"Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él, es una excelente persona", agregó La Chiqui, arrepentida por lo sucedido en su programa.
Sin embargo, no pidió perdón por sus dichos. "¿Se disculpó?", consultó el cronista y ella respondió que no: "No, no tengo el teléfono".
Lectura rápida
¿Qué dijo Mirtha Legrand? Habló sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi en su programa.
¿Cuál fue su opinión? Consideró que la actriz estuvo mal por hablar de la infidelidad.
¿Se arrepintió de sus declaraciones? Sí, Mirtha se mostró arrepentida y se disculpó a sí misma.
¿Pidió perdón a Gimena Accardi? No, afirmó que no tiene su número de teléfono.
¿Qué opinó sobre Nico Vázquez? Lo calificó como una excelente persona.
[Fuente: Noticias Argentinas]