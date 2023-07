Mirtha Legrand quiere volver a la televisión y no descartó que sea por Telefe

La diva de la televisión Mirtha Legrand aseguró que quiere regresar a la televisión y no descartó que sea por Telefe, un canal que, hasta el momento, no formaba parte de los dos con los que había iniciado las negociaciones su nieto y productor del programa, Ignacio "Nacho" Viale.

"El que se ocupa de todo es mi nieto Nacho Viale. Mirtha vuelve y vuelve a Telefe. Es la primera vez que voy a trabajar en Telefe, merece un aplauso", dijo Mirtha, quien destacó que tiene mucha necesidad de regresar con sus clásicos almuerzos: "Extraño muchísimo, me encanta trabajar, me hace mucho bien".

La diva también recordó lo mucho que le costó no estar activa durante lo que duró la pandemia por COVID 19: "Lo mal que me ha hecho la pandemia, no solo físicamente, sino también anímicamente.

En la pandemia, un día lo llamé a Facundo Manes y le dije 'doctor, yo quiero volver a ser la Mirtha de antes'".

El Trece y América eran las dos emisoras que se disputaban el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, pero no lograban acordar con su nieto y, al parecer, en los últimos días, Telefe habría comenzado a buscarla y a la conductora le habría entusiasmado muchísimo la idea porque nunca había formado parte de la programación de ese canal con su ciclo de almuerzos.

Mirtha Legrand pudo volver, lo hizo por El Trece y junto con su nieta Juana Viale, trabajaron los fines de semana, un día cada una. Esta tarea le valió una nominación al Martín Fierro a la diva por Mejor Conducción Femenina, mientras que su nieta competirá el próximo domingo en la categoría Mejor Programa de Interés General, por Almorzando con Juana.

