Por pedido de Mirtha Legrand, retiraron su estatua en Villa Cañás

La estatua de la conductora Mirtha Legrand que se había instalado en la ciudad santafesina de Villa Cañás fue removida en las últimas horas, luego de que la propia diva de la televisión declarara públicamente que no le había gustado.

Villa Cañás había celebrado sus 121 años y decidió homenajear a su ciudadana más celebre, Mirtha Legrand, que en 2018 viajó allí junto a sus dos hermanos: José y Goldie.

Pero la conductora sostuvo tajante: "Esa no soy yo", durante una entrevista con su hija Marcela Tinayre en su programa, Polémica en el Bar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldie, lamentablemente, mi hermana", dijo la diva.

"Entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos'", le recriminó la conductora al intendente.

Sin discutir demasiado, Gizzi le respondió: "Bueno Mirtha, la vamos a sacar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, Legrand le hizo una sugerencia: "Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso".

El artista que realizó la estatua es el cordobés Daniel Melero, que fue convocado para homenajear a la diva en el festejo por los 121 años de la localidad santafesina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/