AUDIO: "Estoy contento, no me molesta la crítica", dijo el escultor de Mirtha Legrand

La estatua de Mirtha Legrand en la localidad santafesina de Villa Cañás generó memes en las redes sociales, puesto que hay quienes entienden que la obra no se parece a la diva. De hecho, Mirtha y su hija Marcela dijeron que la escultura no refleja la realidad.

Ante esto, Daniel Melero, artista plástico que realizó el trabajo, explicó: “Hice el esfuerzo de hacer la obra bien. Es distinta verla en foto que personalmente, la invito a Mirtha a que venga y vea los detalles de la obra. Una escultura se tiene que ver en vivo y en directo”.

“Está hecha en hierro. El proceso es muy difícil. Es un trabajo complicado. Es importante que sepan cómo es el trabajo para entender cómo quedó la obra”, aclaró en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Escuché a periodistas hablar sin tener idea. Es hablemos sin saber. Yo estoy muy contento. Las críticas están al pie del cañón”, manifestó.

Y marcó su postura: “Hay gente que te dice que quedó perfecta, otros dicen que está horrible. A mí no me afecta, no me molesta que opinen y critiquen. Hay gente que vive de criticar. El municipio está muy conforme, para ellos la obra quedó excelente. Me quedo con la parte positiva de las cosas”.

Consultado por el costo de la escultura, Melero precisó: “Cuesta más o menos 800 mil pesos. Hoy un poco más”.