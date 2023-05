Francella: "Me encanta lo políticamente incorrecto que es Pepe Argento"

La obra teatral Casados con Hijos llega a Córdoba para estrenarse en la Plaza de la Música el 7 de julio, y ya se vendieron más de 22 mil entradas del show que promete ser furor en la ciudad.

Guillermo Francella habló en Cadena 3 sobre la llegada de la obra a Córdoba y se mostró muy contento por la respuesta del público en cada presentación.

Destacó la relevancia del programa que se emite al aire hace 18 años ininterrumpidamente y valoró que hasta el día de hoy siga siendo "pico de rating y líder de audiencia". "Al principio no se podía creer que un programa de ficción tenga esta vigencia y se sostuvo a lo largo de los años", comentó.

Sobre la obra, contó que cuando les propusieron hacer algo en vivo se postergó por diversas cuestiones y "finalmente en enero de este año lo pudimos hacer y es un proceso inimaginable". "Intuíamos que a la gente le iba a gustar mucho vernos en vivo pero sobrepasó a cualquier cosa", expresó, y valoró los 23 Gran Rex que hicieron, "lo que no es algo común para ningún artista y menos con una obra". Y aseguró que "se vive un clima mundialista y es hermoso".

Señaló que en Córdoba se terminará el proceso de Casados con Hijos. "Es muy movilizante y fuerte para nosotros; la gente lo festeja y nosotros lo celebramos mucho", añadió.

Sobre su relación con el personaje de "Pepe Argento", confesó: “Yo nunca me resistí a Pepe, lo amé siempre y me recuerdan mucho por eso y lo celebro. Me encanta lo políticamente incorrecto que es y lo que piensa; se quedó en el tiempo, en la edad media, y no le importa nada; esa crueldad que tiene para con su mujer y sus hijos y tiene muchas aristas que me encantan como actor interpretarlas".

Además, destacó que "a partir de ahí pude tener contenidos muy heterogéneos a partir de esos años". Y sumó: "He transitado por muchos personajes muy antagónicos que no me hicieron ser solo Pepe Argento, pero esa fue una presencia muy fuerte".

También remarcó su gusto por cada personaje: "Cada uno tiene su propio universo y yo me meto muchísimo en cada proyecto. Son procesos muy largos y recuerdo con mucho cariño cada instante".

Sobre ello, amplió: "Los primeros 11 capítulos de 'El Encargado' nos llevaron mucho tiempo trabajarlos y llevarlos a cabo. Pablo Sandoval en 'El secreto de sus ojos' fue algo inolvidable para mi vida y mi carrera; llegar a tener ese Oscar, que a los largo de 80 años solo tuvimos dos, es algo muy movilizante para un artista. Con cada papel me enamoro profundamente el tiempo que estoy".

Por su parte, sobre "El Encargado" reconoció que "sigue viviendo" el personaje porque acaba de filmar la segunda temporada y anticipó que "ya están hablando de una tercera".

Además valoró que con "La extorsión", su última película: "También tuve una satisfacción enorme porque es un género que nunca había hecho como actor: un thriller".

"Me gusta verme en roles bien diferentes entre sí y disfruto de eso", puntualizó.

Además reconoció estar muy contento con la llegada a Córdoba porque es un lugar que le gusta mucho, según dijo. "Cuando hice Granizo estuve filmando mucho tiempo ahí y amo a la gente de Córdoba. Tengo un amigo en La Cumbre y voy a visitarlo, me gusta Cuchi Corral y muchos otros lugares", sumó.

Por último, habló sobre el presente de Racing, club del que es fanático, y señaló que banca "a morir" a la dirigencia actual, a Fernando Gago y a todo el equipo.

"Nunca soporté el exitismo que existe; mi filosofía es defender los procesos y confío plenamente en esta gestión", concluyó.

