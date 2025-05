Mirtha Legrand cuenta que su pasión por 'El Eternauta' le provocó una visita al oculista

Mirtha Legrand, la icónica figura de la televisión argentina, sorprendió a sus invitados en su programa "La Noche de Mirtha" al confesar que la serie "El Eternauta" la llevó directamente al oculista. En un divertido momento, la conductora relató que se había enganchado tanto con la adaptación de la famosa historieta que terminó exigiendo una visita médica por problemas de vista.

“Yo vi hasta el cuarto capítulo, me quedan dos por ver”, comenzó contando Mirtha, quien no dudó en expresar su entusiasmo por la serie. “Pero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Tuve que ir al oculista después”, añadió entre risas.

Las carcajadas de los presentes no se hicieron esperar, pero Mirtha continuó serio en su explicación. “¡En serio! No se rían. El doctor me preguntó qué estaba haciendo y le respondí que estaba viendo televisión. Ahí me dijo: ‘¿en qué condiciones? ¿Lo ve con anteojos?’. Cuando le dije que no, me insistió en que me los pusiera”, detalló mientras la audiencia aplaudía entre risas.

A pesar de la visita al médico, Mirtha no escatimó en elogios hacia la producción de la serie. “Me pareció maravilloso cómo está filmado”, concluyó, reafirmando su admiración por "El Eternauta" y su gran calidad de producción.