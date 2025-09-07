Mirtha Legrand: “A Perón, le habría preguntado si fue feliz”
La diva de los almuerzos confesó que Juan Domingo Perón fue una de las pocas figuras que le quedó pendiente para entrevistar en su histórica mesa.
07/09/2025 | 00:11Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: Archivo NA.
En una nueva emisión de su histórico programa, Mirtha Legrand realizó una declaración que sorprendió a todos cuando le preguntaron a qué personalidad le hubiera gustado entrevistar en su legendaria mesa. Sin dudarlo, respondió: “A Perón me hubiera gustado”.
Es sabido que La Chiqui ha entrevistado a los personajes más influyentes de la historia política argentina, pero confesó que Juan Domingo Perón sigue siendo una cuenta pendiente. “Le hubiera preguntado si fue un hombre feliz”, expresó con sinceridad.
Y amplió: “Tenía tanto poder y le gustaban tanto las mujeres, era un poco mujeriego. Me gustaría saber si la vida lo había hecho un hombre feliz. Tuvo una infancia muy dura, creo que tuvo problemas con la madre”, reflexionó la conductora.
La diva recordó los dos únicos encuentros que mantuvo con el general, en el marco de colectas solidarias organizadas tras el devastador terremoto que azotó la provincia de San Juan. “Nos citaron a todos los actores. Siempre los gobiernos nos han reclamado algo. Siempre dependieron de nosotros. A mí me mandaron a Córdoba”, recordó.
Por otra parte, también rememoró la única vez que vio en persona a Eva Perón, durante un cóctel organizado por el diseñador Paco Jamandreu. “Era una linda mujer, muy cuidada, muy arreglada”, aseguró.
Ante la sorpresa de Santiago Maratea, quien no podía creer que Mirtha hubiera estado frente a Evita, la conductora no desaprovechó la oportunidad para bromear sobre su edad. “Yo soy una mujer grande. He visto a todo el mundo y todo el mundo me ha visto. Que eso es importante”, dijo entre risas.
Lectura rápida
¿Qué figura le gustaría entrevistar a Mirtha Legrand? Mirtha Legrand mencionó que le hubiera gustado entrevistar a Juan Domingo Perón.
¿Cuál fue la pregunta que formularía a Perón? “Le hubiera preguntado si fue un hombre feliz”, afirmó Mirtha Legrand.
¿Con qué ocasión recordó sus encuentros con Perón? Mirtha Legrand recordó sus encuentros en colectas solidarias tras el terremoto en San Juan.
¿Qué destacó de Eva Perón durante su relato? Mirtha Legrand describió a Eva Perón como “una linda mujer, muy cuidada, muy arreglada”.
¿Qué broma hizo en relación a su edad? Mirtha Legrand comentó que es una mujer grande y que ha visto a todo el mundo.
[Fuente: Noticias Argentinas]