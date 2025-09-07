Mirtha Legrand: “A Perón, le habría preguntado si fue feliz”

En una nueva emisión de su histórico programa, Mirtha Legrand realizó una declaración que sorprendió a todos cuando le preguntaron a qué personalidad le hubiera gustado entrevistar en su legendaria mesa. Sin dudarlo, respondió: “A Perón me hubiera gustado”.

Es sabido que La Chiqui ha entrevistado a los personajes más influyentes de la historia política argentina, pero confesó que Juan Domingo Perón sigue siendo una cuenta pendiente. “Le hubiera preguntado si fue un hombre feliz”, expresó con sinceridad.

Y amplió: “Tenía tanto poder y le gustaban tanto las mujeres, era un poco mujeriego. Me gustaría saber si la vida lo había hecho un hombre feliz. Tuvo una infancia muy dura, creo que tuvo problemas con la madre”, reflexionó la conductora.

La diva recordó los dos únicos encuentros que mantuvo con el general, en el marco de colectas solidarias organizadas tras el devastador terremoto que azotó la provincia de San Juan. “Nos citaron a todos los actores. Siempre los gobiernos nos han reclamado algo. Siempre dependieron de nosotros. A mí me mandaron a Córdoba”, recordó.

Por otra parte, también rememoró la única vez que vio en persona a Eva Perón, durante un cóctel organizado por el diseñador Paco Jamandreu. “Era una linda mujer, muy cuidada, muy arreglada”, aseguró.

Ante la sorpresa de Santiago Maratea, quien no podía creer que Mirtha hubiera estado frente a Evita, la conductora no desaprovechó la oportunidad para bromear sobre su edad. “Yo soy una mujer grande. He visto a todo el mundo y todo el mundo me ha visto. Que eso es importante”, dijo entre risas.