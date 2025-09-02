En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Miriam Lanzoni: "Me parece atroz" el caso de la mamá de Ayelén Paleo

La actriz sostuvo que el caso debe ser investigado y penado, al tiempo que pidió que se reduzca el consumo de contenido generado con víctimas de trata.

02/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3

FOTO: “Me parece atroz”: Miriam Lanzoni sobre el caso de la mamá de Ayelén Paleo

La actriz Miriam Lanzoni consideró “atroz” la causa en la que se acusó a Elizabeth Rodríguez, madre de Ayelén Paleo, por supuesta participación en una red de trata de mujeres, en varias provincias, donde se rescataron a 12 víctimas.

A pesar de que no lo menciona, Lanzoni padeció en carne propia un intento de abuso hace casi 30 años, cuando llegó a Buenos Aires, desde su Chaco natal, durante el primer casting, en manos de un productor de más de 50 años de edad.

Con esa emoción a flor de piel y en diálogo con Nahuel Saa (La Criti), la intérprete sostuvo: “Se tiene que demostrar que es como dicen. Si llega a ser así, es tremendo. No porque sean Ayelen, su madre, o no, aunque toma notoriedad porque ella es una persona pública”.

“En cualquier caso, tiene que ser juzgado, desbaratado y penado. Ninguna persona tiene que ser privada de su libertad y sometida sexualmente, me parece atroz”, explicó la productora y guionista, que estuvo en pareja con Alejandro Fantino por casi once años.

“Es momento de tomar cartas reales en el asunto y no sólo desbaratar, sino también ver de qué manera se puede reducir el consumo. Un monstruo que consume a alguien que está sometido, está muy claro de leer y hay que actuar en serio”, continuó.

En línea, la artista consideró que el caso debe ser tomado con total seriedad, independientemente del escándalo mediático: “La justicia tiene que investigar como corresponde, sin importar si es ella o no es del medio, se tiene que juzgar de la misma manera”.

Lectura rápida

¿Qué consideró Miriam Lanzoni sobre el caso? Miriam Lanzoni consideró que el caso es “atroz” y debe ser investigado.

¿Quién es la madre implicada en la causa? Elizabeth Rodríguez es la madre de Ayelén Paleo, acusada de participar en una red de trata de mujeres.

¿Qué pidió la actriz respecto al consumo de contenido? Pidió reducir el consumo que explota a víctimas de trata.

¿Cuál es la posición de Lanzoni sobre el juicio? Lanzoni enfatizó que debe ser juzgado y penado el caso, sea quien sea.

¿De dónde es Miriam Lanzoni? Lanzoni es originaria de Chaco y padeció un intento de abuso en su juventud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho