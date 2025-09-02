Miriam Lanzoni: "Me parece atroz" el caso de la mamá de Ayelén Paleo
La actriz sostuvo que el caso debe ser investigado y penado, al tiempo que pidió que se reduzca el consumo de contenido generado con víctimas de trata.
02/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3
La actriz Miriam Lanzoni consideró “atroz” la causa en la que se acusó a Elizabeth Rodríguez, madre de Ayelén Paleo, por supuesta participación en una red de trata de mujeres, en varias provincias, donde se rescataron a 12 víctimas.
A pesar de que no lo menciona, Lanzoni padeció en carne propia un intento de abuso hace casi 30 años, cuando llegó a Buenos Aires, desde su Chaco natal, durante el primer casting, en manos de un productor de más de 50 años de edad.
Con esa emoción a flor de piel y en diálogo con Nahuel Saa (La Criti), la intérprete sostuvo: “Se tiene que demostrar que es como dicen. Si llega a ser así, es tremendo. No porque sean Ayelen, su madre, o no, aunque toma notoriedad porque ella es una persona pública”.
“En cualquier caso, tiene que ser juzgado, desbaratado y penado. Ninguna persona tiene que ser privada de su libertad y sometida sexualmente, me parece atroz”, explicó la productora y guionista, que estuvo en pareja con Alejandro Fantino por casi once años.
“Es momento de tomar cartas reales en el asunto y no sólo desbaratar, sino también ver de qué manera se puede reducir el consumo. Un monstruo que consume a alguien que está sometido, está muy claro de leer y hay que actuar en serio”, continuó.
En línea, la artista consideró que el caso debe ser tomado con total seriedad, independientemente del escándalo mediático: “La justicia tiene que investigar como corresponde, sin importar si es ella o no es del medio, se tiene que juzgar de la misma manera”.
