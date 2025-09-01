En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mica Viciconte, dura con Wanda Nara: “Armaron un circo que se van a arrepentir”

La influencer opinó sobre el Wandagate y sobre su pelea con Nicole Neumann.

01/09/2025 | 12:27Redacción Cadena 3

FOTO: La opinión de Mica Viciconte

Mica Viciconte fue consultada por su pelea con Nicole Neumann y aseguró que, luego de ocho años con Fabián Cubero, ya sabe lo que le espera del otro lado: “Si hay un palo, ni lo agarro, hago mi vida. Soy partidaria que las cosas están para cumplirlas. La Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Nicole Neumann incumplió con los días pactados para las vacaciones de invierno y Cubero se quedó sin poder viajar con sus hijas, como tenía previsto: “Fabi se fue con Luca. Uno organiza. Fabi y yo laburamos. Con el tiempo, uno ya sabe lo que va a pasar, no me sorprende nada”.

“Estoy enfocada en trabajar. Lo más importante es tener la cabeza ocupada, cuando no laburas, tu cabeza rompe los huevos”, afirmó Viciconte.

Al ser consultada sobre el Wandagate, dijo que todos “armaron un circo que no hay necesidad, el día de mañana se van a arrepentir todos. Hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Si decís que no querés exponer a los hijos y después los exponés, no va de la mano. Es muy importante la relación de los padres, sino son paquetitos, rehenes”.

Lectura rápida

¿Quién se expresó sobre su pelea con Nicole Neumann?
Mica Viciconte respondió sobre su situación con Neumann tras estar ocho años en pareja con Fabián Cubero.

¿Cuál es su postura sobre las vacaciones?
Viciconte indicó que Cubero no pudo viajar con sus hijas debido a que Neumann incumplió con los días pactados.

¿Qué opinó sobre el Wandagate?
Declaró que considera que armaron un circo innecesario que podría llevar a arrepentimientos.

¿Cuáles son sus prioridades?
La influencer apuntó a que lo más importante es trabajar y ocupar la cabeza.

¿Qué dijo sobre cuidar a los hijos?
Mica destacó la necesidad de proteger a los niños y afirmó que hay que ser coherente en la relación de los padres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho