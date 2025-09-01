Mica Viciconte, dura con Wanda Nara: “Armaron un circo que se van a arrepentir”
La influencer opinó sobre el Wandagate y sobre su pelea con Nicole Neumann.
01/09/2025 | 12:27Redacción Cadena 3
FOTO: La opinión de Mica Viciconte
Mica Viciconte fue consultada por su pelea con Nicole Neumann y aseguró que, luego de ocho años con Fabián Cubero, ya sabe lo que le espera del otro lado: “Si hay un palo, ni lo agarro, hago mi vida. Soy partidaria que las cosas están para cumplirlas. La Justicia hará lo que tenga que hacer”.
Nicole Neumann incumplió con los días pactados para las vacaciones de invierno y Cubero se quedó sin poder viajar con sus hijas, como tenía previsto: “Fabi se fue con Luca. Uno organiza. Fabi y yo laburamos. Con el tiempo, uno ya sabe lo que va a pasar, no me sorprende nada”.
“Estoy enfocada en trabajar. Lo más importante es tener la cabeza ocupada, cuando no laburas, tu cabeza rompe los huevos”, afirmó Viciconte.
Al ser consultada sobre el Wandagate, dijo que todos “armaron un circo que no hay necesidad, el día de mañana se van a arrepentir todos. Hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Si decís que no querés exponer a los hijos y después los exponés, no va de la mano. Es muy importante la relación de los padres, sino son paquetitos, rehenes”.
Lectura rápida
¿Quién se expresó sobre su pelea con Nicole Neumann?
Mica Viciconte respondió sobre su situación con Neumann tras estar ocho años en pareja con Fabián Cubero.
¿Cuál es su postura sobre las vacaciones?
Viciconte indicó que Cubero no pudo viajar con sus hijas debido a que Neumann incumplió con los días pactados.
¿Qué opinó sobre el Wandagate?
Declaró que considera que armaron un circo innecesario que podría llevar a arrepentimientos.
¿Cuáles son sus prioridades?
La influencer apuntó a que lo más importante es trabajar y ocupar la cabeza.
¿Qué dijo sobre cuidar a los hijos?
Mica destacó la necesidad de proteger a los niños y afirmó que hay que ser coherente en la relación de los padres.
[Fuente: Noticias Argentinas]