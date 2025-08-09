FOTO: Mauro Icardi, su conexión con Argentina y la ausencia de Susana Giménez en su entrevista

La entrevista de Marley a Mauro Icardi no se despegó de un eje políticamente correcto, sin mencionar a Wanda Nara, Eugenia “La China” Suárez o cualquier tipo de conflicto que lo relacione al Wandagate, sin embargo, la ausencia de Susana Giménez, una anécdota de Mirko y su hija Isabella y la forma en que el futbolista describió su hogar, quedaron como detalles implícitos de su vida personal.

Tras mencionar la recuperación de su rodilla y el regreso al deporte, Icardi tuvo un gesto que podría no ser de agrado para las hinchadas albicelestes y diferenció: “En Argentina somos muy fanáticos del fútbol y la hinchada es muy buena, pero para mí, acá, es otro nivel”.

Producto de ese mismo fanatismo, el deportista señaló que no puede caminar por la calle sin ser interceptado por una horda de fanáticos: “No, acá es difícil porque la gente es muy pasional, se te tiran encima, te agarran y te piden fotos. Es algo lindo en la cancha y el entrenamiento”.

Durante el diálogo, se notó la ausencia de Susana Giménez, quien acompañó a Alejandro Wieber durante todo su recorrido por Estambul, incluso mientras subían escaleras eternas de una mezquita, con hiyab, abanico y una temperatura muy elevada. No obstante, la diva de los teléfonos ya se había declarado “team Wanda” anteriormente.

Por su parte, Mauro explicó que su rutina no tiene demasiado altibajos: “No hago mucho, la verdad. Vengo a entrenar a este centro nuevo que me queda a 10 minutos de casa. No salgo mucho, hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita y los lugares más (...). Voy con mi chofer o algún seguridad, recorro un punto exacto y me voy. No conozco nada”.

Sin embargo, no pierde conexión con su país natal: “Obviamente, uno está conectado siempre, tenemos familia y gente allá, tengo la tele argentina que la puedo ver. Con lo de la lesión estuve bastante tiempo allá, pero ya extrañaba venir a entrenar y jugar”.

En un breve vistazo metafórico a su vida con su novia actual -y en poco tiempo, en compañía de Rufina Cabré-: “En casa se hace asado y también se come comida turca. Siempre tenemos gente en casa e invitados. Tengo amigos que están en Italia y vienen a casa”.

Por último, en presencia de Mirko, el futbolista y el conductor rememoraron el momento en que los hijos de ambos se dieron un “pico”, cuando la niña estaba en brazos de Wanda Nara: “Isabella lo cuenta siempre porque dice que su novio era Mirko”.