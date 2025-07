Mauro Icardi apoya a la China Suárez tras su explosivo posteo sobre Vicuña

Mauro Icardi y la China Suárez emprendieron su viaje hacia Turquía, pero no sin antes provocar una nueva controversia en Buenos Aires, que sorprendentemente no involucra a Wanda Nara.

Antes de partir hacia Ezeiza, la actriz realizó un fuerte posteo denunciando a Benjamín Vicuña, quien le había revocado el permiso que tenía para llevar a sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia, fuera del país.

En su publicación, la China ironizó en forma de ataque al actor, al llamarlo “el papá del año”, mientras enumeraba aspectos de su paternidad y revelaba los verdaderos motivos que llevaron a su separación. Además, lo acusó de haberse apropiado del permiso por “celos y envidia”.

Mauro Icardi se sumó al reclamo expresando su apoyo en redes sociales. “El problema no es abrir el portal, es no saber como cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso…”, comenzó su mensaje. “No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno. Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, concluyó.

Finalmente, la pareja abordó un avión privado con rumbo a Estambul, donde Icardi debía reintegrarse a los entrenamientos del club Galatasaray, programados para la mañana del lunes.