Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación después de nueve meses
El vínculo entre el conductor y la periodista tenía un bajo perfil, y ambos destacaron el respeto y admiración que se mantienen tras la ruptura.
26/08/2025 | 18:17Redacción Cadena 3
FOTO: “No estamos juntos”: Matías Martin confirmó su separación
El conductor Matías Martin y la periodista y escritora Victoria De Masi confirmaron su separación, luego de un vínculo de bajo perfil que duró nueve meses: ambos coincidieron en el “respeto” que se tiene mutuamente y fueron muy amables al hablar del otro.
“Hace unos meses que no estamos juntos, la quiero mucho, la admiro, la respeto y es alguien muy importante para mí que voy a respetar toda mi vida. Nos separamos hace un montón”, explicó Martin.
“El vínculo nunca fue público. Mi admiración, respeto y cariño para siempre. Hablamos y tenemos una buena comunicación y lo que hay que conversar, lo haremos”, cerró el conductor en escuetas declaraciones donde buscó ser políticamente correcto.
La misma periodista había confirmado el fin del vínculo ayer, en declaraciones radiales y, según se supo, la relación habría tenido “un final abrupto”. En el diálogo radial, De Masi apuntó: “Me separé de Mati hace unos meses largos, está todo bien igual, lo quiero muchísimo, lo respeto mucho, me parece un tipo brillante y tiene una familia hermosa”.
“Tuve una relación de pareja muy linda con él, pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada grave”, concluyó al respecto la ex de Martin y escritora del libro “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana”.
Lectura rápida
¿Quién confirmó la separación?
Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación después de nueve meses de relación.
¿Cuánto duró la relación?
La relación entre Martin y De Masi duró nueve meses.
¿Cuál fue la naturaleza de su vínculo?
Ambos mantuvieron un vínculo de bajo perfil durante su relación.
¿Qué opinan el uno del otro tras la separación?
Ambos destacaron el respeto y la admiración mutua que se mantienen.
¿Dónde se confirmó la ruptura?
La ruptura fue confirmada por De Masi en declaraciones radiales.
[Fuente: Noticias Argentinas]