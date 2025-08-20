Más parejos de los esperado: Mario Pergolini y Iván de Pineda, ¿quién ganó?
Ambos vieron afectados sus números por el fútbol por cable. El modelo superó a su competidor en un cierre ajustado de rating, mostrando la creciente competencia en la televisión argentina.
FOTO: Mario Pergolini perdió contra Iván de Pineda este martes.
Mario Pergolini vs Iván de Pineda se convirtió, inesperadamente, en un clásico de cada noche de la televisión argentina. Este martes, la moneda cayó del lado del modelo, pero no por tanta diferencia.
En el tiempo que compitieron entre sí, "Pasapalabra" promedió 5.4 puntos de rating contra 4.0 de "Otro Día Perdido", apenas 1.4 puntos de diferencia. Ambos se vieron afectados por igual por la catarata de partidos de fútbol por copas transmitidos por cable.
Otro mano a mano interesante fue el empate de "Ahora Caigo" con la novela "Amor a cualquier precio". Ambos consiguieron 5.7 puntos de rating mientras competían entre sí.
Entre los ciclos de chimentos, "Intrusos" marcó 2.8 contra 2.0 de "Los Profesionales de Siempre". Por otra parte, "Tele 9 Central" y "Sálvese Quién Pueda" empataron con marcas de 3.3.
