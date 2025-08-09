Martín Bossi explicó la salida de Mike Amigorena: "Decisión de la producción"

Martín Bossi fue uno de los invitados a la tradicional “mesaza” y, tras una consulta de Mirtha Legrand, se refirió a la salida de Mike Amigorena de la obra La cena de los tontos. “Mike se fue por una decisión de la producción”, afirmó.

El actor actualmente brilla en la avenida Corrientes junto a Laurita Fernández en la exitosa comedia, donde el personaje que originalmente interpretaba Amigorena ahora está a cargo de Gustavo Bermúdez.

Respecto a los rumores que señalaban conflictos entre los compañeros como causa de la desvinculación, Bossi fue categórico. “Él tuvo que ver con este éxito. No hubo conflictos, pero sabés bien que el escándalo vende”, sentenció.

Finalmente, explicó los verdaderos motivos detrás de la decisión de la producción, estarían relacionados con la agenda musical de Amigorena. “Lo que pasaba es que Mike tiene muchos compromisos musicales para el verano y no podía hacer temporada en Mar del Plata. Entonces decidieron no renovarle el contrato”, detalló.