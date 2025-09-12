Marta González se enfrentó al cáncer y regresó al teatro con gran humor

FOTO: “No voy a esperar a la parca acostada”: Marta González, la lucha contra el cáncer y su regreso al teatro

La reconocida actriz Marta González regresará al teatro comercial en medio de su lucha contra el cáncer, que ahora es metastásico y, a los 80 años, con el sentido del humor intacto, señaló: “No voy a esperar a la parca acostada”.

González mantuvo el brillo intacto con más de 70 años de carrera, al igual que el carisma que la ayudó, recientemente, a viralizarse en un video tutorial de cocina en donde, por primera vez lució con naturalidad su calvicie producto de dos rondas de quimioterapia.

En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la artista explicó: “Todavía estoy transitando esta etapa porque la metástasis no se cura, estoy viviendo una metástasis y en principio me planchó bastante y dije ‘Ya está’. Después pensé que lo único seguro es que todos nos vamos a morir y no voy a esperar a la parca acostada porque no puedo”.

Al tiempo, reveló que está en proceso de producción de una nueva obra teatral junto a su par, “El tano Rodolfo Ranni: “Ahora estoy contenta porque voy a hacer teatro. Tengo el amor de la gente y eso es lo más importante para mí. Ayer empezamos a leer la obra y no me di cuenta que había trabajado siete horas y no lo sentí”.

En contexto, la intérprete continúa una extensa batalla: “Hace 24 años que le estoy ganando al cáncer, pero eran todos de mama primarios. Este último pasó de grado, secundario, me cagó, hay que ser bruta y no pasar de grado en ésto -bromeó sin dejar de lado las risas-”.

Con el mismo tono cómico, se refirió a su cuerpo y la mirada sobre la belleza en la actualidad: “Estoy sintética, ya no tengo siquiera nada -se tocó el pecho mientras bromeaba-. Hoy leí que ahora las chicas se están sacando las prótesis”.

“Ayudo a la gente para que no se (...) yo porque tengo ahora una peluca que me dio Oscar Colombo. Hay gente que no puede y uno se tiene que animar”, comentó antes de tomar su peluca desde adelante y tras preguntar “¿Me animo?”, se la sacó casi como una liberación: “Ay, que suerte que me pude sacar la peluca, me jode”.

“Se acuerdan del pelo que tenía, todo el mundo me lo alababa y ahora no tengo. Creo que hay que mostrar eso y no tenemos que tener vergüenza porque transitamos una enfermedad. No soy enferma, tengo una enfermedad que la venzo desde hace 25 años”, continuó la actriz.

“Los martes tengo quimioterapia, la próxima semana termino el segundo ciclo y los médicos no saben cuándo cortaré. Tengo que esperar, yo que soy ansiosa”, concluyó González.