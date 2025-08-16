Marixa Balli se despidió de LAM y ya tiene reemplazo

El programa que revoluciona al mundo del espectáculo, LAM vivió una jornada emocionante con la inesperada despedida de Marixa Balli, una de sus panelistas más carismáticas.

La exvedette anunció su salida en vivo y sensibilizó a sus compañeros como para los seguidores de la “Cachaca”. “Hoy es el último programa de Marixa Balli”, reveló Ángel de Brito en el cierre de la emisión del viernes, luego de mantener la noticia en secreto hasta el último momento.

Visiblemente conmovida, Balli explicó que su decisión está ligada a cambios personales y a su deseo de enfocarse en su emprendimiento de calzado. “Estoy muy feliz y agradecida. Este programa me dio mucho, pero necesito un cambio. Estoy agotada, pero feliz”, expresó.

Su salida deja una vacante en el panel más picante de la televisión. Minutos después de la despedida, De Brito retomó su clásico segmento de “enigmáticos” y reveló que Mónica Farro y Adabel Guerrero serán las nuevas "angelitas" que se sumarán en las próximas emisiones, aunque sin precisar aún qué días estará cada una.

Ambas figuras ya pasaron por el programa como panelistas invitadas, lo que les permite llegar con conocimiento del formato y del exigente ritmo de debate que propone LAM. Sus incorporaciones prometen aportar contenido y personalidad al panel.

Por otra parte, la reacción de Farro no tardó en llegar a redes sociales: “Más que feliz”, escribió en su cuenta junto al video del anuncio. Guerrero, por su parte, aún no se pronunció públicamente.

El adiós de Balli no estuvo exento de nostalgia y emoción. “Sos parte del equipo, Marixa, así que sos bienvenida siempre”, dijo De Brito al despedirla, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso. Sus compañeros también la despidieron con cariño, y fue Yanina Latorre quien puso una nota de humor: “¿No vas a dar notas la semana que viene criticando el programa?”, bromeó, en referencia a ciertas exangelitas que hablan mal del programa.

La ahora exangelita cerró su paso por el ciclo con una última declaración: “Tengo el cuerpo lleno de preguntas”, pero me hace muy bien este cambio”, aseguró.