Mario Pergolini destacó “lo bien que hace” Susana Giménez en “odiarlo”

El conductor Mario Pergoliniparece haber enfrentado de la mejor manera y con cierta gracia sus comentarios sobre que “la televisión murió”, al regresar a la pantalla chica y así mismo lo hizo con los años de carrera en donde “le pegó” mediáticamente a Susana Giménez -entre otras personalidades-, por lo que aseguró que la diva “hace bien” en “odiarlo”.

En un panorama reflexivo, de la mano de Ángel de Brito, Pergolini señaló que a la hora de cruzarse con referentes y personalidades del espectáculo, calificó a Gerardo Sofovich como quien “no reparaba en medios”.

De la misma manera, rememoró un desopilante episodio con Marcela Tauro: “Había dicho algo que era mentira. Una barbaridad. Me fui a Canal 9 derecho a la oficina y dije ‘La mato acá’. Todo a los gritos y con gente de por medio”.

Ya sobre el final del encuentro, de Brito le remarcó que la diva de los teléfonos lo “odia”. Ante esto, Pergolini no se inmutó y añadió: “Lo bien que hace, tiene razón. No me divierte. La entiendo, pero no le voy a pedir perdón. Nosotros -en los informes de CQC- le hemos hecho cosas hirientes, decir que no, sería una estupidez”.

Entonces recordó los informes que se hicieron en su programa de los años 2000: “Yo supongo que si hubiera sido ella y me hubieran tratado a mí como lo hicimos con ella, no les hablo nunca más y tiene razón”.

“No nos cruzamos ninguno de los dos, en ningún lugar ni aeropuerto. La entiendo, y lo digo con todo respeto, con los años que tiene ella ahora, tiene todo su derecho de no ir al programa de nadie y de hecho, no lo hace”, cerró al respecto.

Quien se sumó a las anécdotas fue el nombre de Marcelo Tinelli por quien el conductor de LAM consulto si le “divertía más pegarle” o si estaba en línea con las chicanas a Giménez: “Los dos estaban en el mismo nivel”, apuntó Pergolini.

Como si fuera poco, en el mismo eje quedó Mirtha Legrand: “Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes”. No obstante se refirió nuevamente al ex conductor de Showmatch: “Yo creo que era sencillo para mí porque Marcelo era el uno. Pegarle a él era fácil y si te responde, te pone en un lugar. Te ubica y entendés que te reconoce”.

“Después nos veíamos bastante, nadie lo sabe, pero hemos compartido colegio por los chicos. Me acuerdo de estar en las reuniones de padres y escuchar a la gente decir que se iba a armar quilombo, pero no. No somos amigos, pero a mí me era divertido porque él en un punto (...), ¿qué mejor que tirar un piedrazo y ver que al otro le molesta?”, concluyó.