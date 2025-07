Mariana Nannis: Deudas y un impactante video sobre su vida en Marbella

La controversia rodeó nuevamente a Mariana Nannis, tras salir a la luz su problemática relación con sus hijos y la denuncia de supuesta violencia sexual en contra de su ex esposo, Claudio Caniggia. Recientemente, se hicieron evidentes las alarmantes condiciones en las que la mediática habitaba, incluyendo un peligroso "enganche" eléctrico, revelando la precariedad de su estilo de vida.

Adriana Ferrer, amiga cercana de Nannis, explicó que su amiga no ha regresado a Argentina por miedo. Este temor coincide con las declaraciones de la propia Nannis, quien asegura tener miedo de su ex pareja, con quien ha tenido conflictos públicos. La repostera también mencionó que, a pesar de su situación financiera crítica, Nannis está en un "momento favorable" por proyectos que tiene en marcha, aunque no planea retomar su carrera mediática.

Uno de los principales problemas que enfrenta Nannis es el alquiler de una propiedad en Marbella, donde ha acumulado deudas cercanas a 500.000 euros. El acuerdo original consistía en un alquiler por cinco años con opción a compra, la cual no fue ejercida, llevando a la situación actual de tensión y litigios. Ferrer comentó que, a pesar de las complicaciones, tanto Nannis como Caniggia habían invertido una considerable suma en la casa antes de hipotecarla, lo que ha dado lugar a un juicio complicado.

Recientemente, un video mostró los deplorables aspectos del inmueble en el que vivía Nannis. Las imágenes revelaron un hogar con paredes dañadas, desorden extremo, y una valija con ropa tirada en el living. La precariedad era notable, con pisos cubiertos de escombros, caños rotos bajo el lavatorio, habitaciones vacías con humedad, y un portón colapsado, sumado al riesgo de su enganche eléctrico.

El hermano de Mariana, Gonzalo Nannis, declaró no haber mantenido contacto con ella desde noviembre del año anterior. Criticó que la familia atraviesa un conflicto que parece no tener solución. Declaró: "Cero. No me veo más, ni me pienso hablar por temas de plata y la sucesión. La pelea viene desde hace 25 años".

Gonzalo también acusó a su hermana de actuar de forma intencional para evitar cualquier comunicación, ya que él planeaba preguntar por sus acciones financieras tras haber vendido un departamento durante la pandemia. Afirmó que, debido a sus compras desmedidas, no le queda dinero.