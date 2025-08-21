Malena Pichot desmintió rumores sobre Fito Páez y Julia Mengolini en LAM
La actriz acusó al programa de Ángel de Brito de "quebrar" a la conductora de Futurock difundiendo mentiras.
21/08/2025 | 10:48Redacción Cadena 3
FOTO: Malena Pichot explotó contra LAM y desmintió que Julia Mengolini haya vuelto con Fito Páez
La noticia de la supuesta reconciliación entre Fito Páez y Julia Mengolini desató una explosiva opinión de parte de Malena Pichot, amiga de la conductora radial, quien desmintió que la “pareja” haya retomado su relación.
Ayer en LAM, Pepe Ochoa aseguró en uno de sus ‘enigmáticos’ que el músico y la periodista habían vuelto, mencionando la entrevista que compartieron en Futurock como el primer indicio de su reconciliación: “Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’ Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”.
Minutos después, Malena Pichot utilizó sus redes sociales para compartir su opinión y acusó a LAM de “ensañarse” con Julia Mengolini.
“Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿quebrarla? ¿distraer de otra cosa? ¿qué mierda pasa? ¿qué mierda les pasa con Mengolini? ¿tanto les importa? ¿tanto le temen? ¿tan importante es? Se ve que sí”, escribió en defensa de su amiga.
Ante la consulta de una usuaria que se preguntó por qué esa “noticia” afectaría a la conductora de Futurock, Pichot contestó contundentemente: “Que Mengolini tiene una familia y que es mentira infradotada”.
Lectura rápida
¿Qué declaró Malena Pichot sobre los rumores de Fito Páez y Julia Mengolini?
Desmintió que la pareja hubiera retomado su relación y criticó a LAM por difundir mentiras.
¿Quién mencionó la posible reconciliación?
Pepe Ochoa en el programa LAM.
¿Qué fue lo que impactó a Pichot sobre las noticias?
Se mostró sorprendida por la maldad y operaciones que se manejan en los medios, en particular sobre Mengolini.
¿Qué defendió Pichot acerca de Mengolini?
Afirmó que Mengolini tiene una familia y que los rumores son falsos.
¿Cuál fue el tono de la defensa de Pichot?
Utilizó un tono enérgico y directo en sus críticas hacia el programa y la cobertura de la situación.
[Fuente: Noticias Argentinas]