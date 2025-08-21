Malena Pichot desmintió rumores sobre Fito Páez y Julia Mengolini en LAM

La noticia de la supuesta reconciliación entre Fito Páez y Julia Mengolini desató una explosiva opinión de parte de Malena Pichot, amiga de la conductora radial, quien desmintió que la “pareja” haya retomado su relación.

Ayer en LAM, Pepe Ochoa aseguró en uno de sus ‘enigmáticos’ que el músico y la periodista habían vuelto, mencionando la entrevista que compartieron en Futurock como el primer indicio de su reconciliación: “Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’ Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”.

Minutos después, Malena Pichot utilizó sus redes sociales para compartir su opinión y acusó a LAM de “ensañarse” con Julia Mengolini.

“Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿quebrarla? ¿distraer de otra cosa? ¿qué mierda pasa? ¿qué mierda les pasa con Mengolini? ¿tanto les importa? ¿tanto le temen? ¿tan importante es? Se ve que sí”, escribió en defensa de su amiga.

Ante la consulta de una usuaria que se preguntó por qué esa “noticia” afectaría a la conductora de Futurock, Pichot contestó contundentemente: “Que Mengolini tiene una familia y que es mentira infradotada”.