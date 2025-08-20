En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Majo Martino ganó la Quiniela tras soñar con un número acertado

La panelista de "Sálvese Quien Pueda" contó que soñó con un número y lo jugó.

20/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3

FOTO: Majo Martino ganó la Quiniela tras soñar con un número acertado

Majo Martino sorprendió a sus compañeros de "Sálvese Quien Pueda" al contar que había ganado la Quiniela gracias a un sueño revelador.

“El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, contó la panelista.

Majo llevó el cartón para mostrarle a Yanina Latorre que era cierto su relato. La periodista invirtió $2.000 y ganó $1.200.000.

“Hay que estar atento a las señales”, alertó Martino, muy feliz por haber escuchado a su intuición y hacerse acreedora del premio.

Lectura rápida

¿Quién ganó la Quiniela? Majo Martino ganó la Quiniela.

¿Cómo ganó Majo Martino? Soñó con el número 247 y lo jugó.

¿Cuánto ganó? $1.200.000.

¿Qué invirtió para jugar? $2.000.

¿Qué recomendó Majo Martino? Estar atento a las señales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho