Majo Martino ganó la Quiniela tras soñar con un número acertado
La panelista de "Sálvese Quien Pueda" contó que soñó con un número y lo jugó.
20/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3
FOTO: Majo Martino ganó la Quiniela tras soñar con un número acertado
Majo Martino sorprendió a sus compañeros de "Sálvese Quien Pueda" al contar que había ganado la Quiniela gracias a un sueño revelador.
“El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, contó la panelista.
Majo llevó el cartón para mostrarle a Yanina Latorre que era cierto su relato. La periodista invirtió $2.000 y ganó $1.200.000.
“Hay que estar atento a las señales”, alertó Martino, muy feliz por haber escuchado a su intuición y hacerse acreedora del premio.
Lectura rápida
¿Quién ganó la Quiniela? Majo Martino ganó la Quiniela.
¿Cómo ganó Majo Martino? Soñó con el número 247 y lo jugó.
¿Cuánto ganó? $1.200.000.
¿Qué invirtió para jugar? $2.000.
¿Qué recomendó Majo Martino? Estar atento a las señales.
[Fuente: Noticias Argentinas]