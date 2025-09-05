Maite Lanata sobre la serie "En el barro": "Prefiero menos exposición"

FOTO: “Prefiero menos exposición”: Maite Lanata, su personaje en “En el barro” y las críticas a la serie

La actriz Maite Lanata sostuvo que como televidente prefiere “menos exposición”, frente a las numerosas escenas sexuales que tienen lugar en la serie “En el barro”, en donde ella se pone en la piel de Luna Lunati, que inició en “El Marginal” y con el paso del tiempo tuvo un importante desarrollo.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y durante la presentación del programa "Cordoba Distrito Audiovisual" organizado por la casa de la provincia, la artista indicó que está “Muy contenta” por la gran repercusión del ciclo: “Es un proyecto que se quiere mucho, tiene muchos años y se mantuvo parte del elenco”.

“Es inesperado que le haya ido tan bien de golpe, no recordaba la llegada que podía tener un contenido así. La última vez fue con El Marginal y ahora se sumó nuevo público y retuvo el anterior, que era tan fanático”, explicó la intérprete.

Respecto a su participación en el spin off, reveló: “Me tomó de sorpresa, -el productor, Pablo- Culell me había comentado la idea de sumarnos a Juan Minujín y a mí. En esa instancia nos preguntábamos cómo sería y si no estaría forzado. Ver a Luna en un plan más de abogada, estaba bueno para el crecimiento del personaje”.

Así, recordó a Lunati: “Empezó secuestrada por un papá corrupto y ahora tiene un poco de querer limpiar esa imágen de su padre como una figura corrupta. En contra de eso, ella ahora empezó a ayudar a las mujeres”.

Recientemente, el actor de la primera etapa de las producciones carcelarias, Nacho Sureda apuntó contra Juan Minujín, reveló que lo apodó “Minugil” y consideró innecesaria su participación en la nueva temporada. No obstante, Maite discrepó.

“Entiendo los comentarios sobre volver con los mismos personajes de El Marginal, pero creo que también se relaciona con atraer a ese público. El personaje de Juan fue muy bien recibido aunque hay una parte que no vió El Marginal y no entienden su participación”, refutó la artista.

Respecto a las críticas sobre la hipersexualización en la trama, la artista señaló: ”Como consumidora, prefiero menos exposición, pero la verdad es que está bien porque es una serie de ficción y ayuda a atraer ciertos públicos. Como espectadora prefiero que se baje un poco”.

“Dentro de la tira hubo mucha contención, estuvo presente Tatiana Rojas que es la coordinadora de intimidad que la queremos un montón y está buenísimo el laburo que hace, es un mundo muy cuidado y completamente distinto a lo que serían los Only Fans”, añadió.