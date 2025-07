Luisa Albinoni denunció que Tinelli le debe dinero por el "Cantando 2024"

Luisa Albinoni hizo pública su queja contra Marcelo Tinelli, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su productora. La actriz reclamó que aún no recibió el pago correspondiente por su participación en el programa Cantando 2024, emitido en América TV.

En un mensaje directo a través de su cuenta de X, expresó: "Hola Marcelito me acabo de enterar que cerrás 'La Flia' ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?".

Posteriormente, la productora LaFlia desmintió la versión sobre su cierre, afirmando que se trataba de un "recorte de personal". Sin embargo, fuentes indicaron que se despidieron a la mayoría de los empleados, quedando solo cinco personas en la empresa, entre ellas Tinelli y su socio Fede Hoppe.

Durante una conversación con Marina Calabró y Guido Záffora para El Observador, Albinoni amplió sus declaraciones sobre lo sucedido. Aclaró que su reclamo no es meramente económico, sino que se basa en principios de ética profesional. "Yo laburé, qué importa cuánto es y no es. Con todo el tiempo que pasó, con esa plata que me deben me hago un buche. Porque hubo un desastre en cuanto al económico, que todos sabemos y todos lo sufrimos", relató la actriz.

Al ser consultada sobre si había intentado llegar a un acuerdo directo con Marcelo Tinelli, Albinoni fue contundente en su respuesta. "Con 52 años de profesión, ¿voy a descender a eso cuando sé que está disfrutando con una arenita mía en otro lugar y gastándosela? Merezco un respeto. No voy a descender a hablar con él, de ninguna manera. Porque es descender y meterme en esa mierda. Que no me pague, que lo use de papel higiénico. No me interesa", declaró.

Albinoni también criticó el silencio de otros medios en esta situación, manifestando su frustración: "Estoy muy caliente, pero estoy cansada de que la gente no hable y que diga la verdad. Yo no le tengo miedo, mi carrera la hice sin él. Me ayudó y le agradezco, ahora págame lo que hice. Nunca necesité chuparle el culo a nadie".

En sus declaraciones, subrayó la importancia de no ceder ante el miedo: "Quiero escucharlos a los chupaculos, no hablan porque tienen miedo. Y cuando uno tiene talento y tiene fuerza y tiene ganas de trabajar y salud, no le tiene que tener miedo a nadie y menos a un poderoso de mierda".