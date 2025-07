FOTO: Luis Ventura: “Tendría que estar detenido quien me agredió”

Luis Ventura dialogó con Álvaro Norro y todo el equipo del programa “Ensobrados”, de Radio Splendid AM 990, tras haber recibido el alta médica por la golpiza que le dieron durante un partido del ascenso.

“Es un momento triste, doloroso y turbulento. Estoy medio mareado, estuve toda la noche en vela. El presidente de Ballester dice que estoy exagerando, que se ocupe de la exageración de su barrabrava”, expresó el presidente de APTRA, que no pudo acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025.

“Me pegó en la cabeza con el puño cerrado, están tratando de negar el golpe y en el video se puede ver. La persona tendría que estar detenida y no lo está. Hay un comisario negador”, agregó el conductor de Secretos Verdaderos.

“Los arbitrajes después los sufrimos nosotros. Si es algo contra mí no entiendo, mi actividad es periodística”, analizó el conductor, en ciertos momentos llegó a contar con un custodio.

“A mí me patearon la cabeza en piso y no pueden negar esa foto. Hay que preguntar por qué hay equipos que le cobran muchos penales y otros pocos”, sumó Ventura, que no seguirá el consejo de sus familiares de abandonar su lugar en el equipo: “Por supuesto que voy a seguir con Victoriano”.

“Yo no voy a ir a la Justicia a perder tiempo, no le encuentro sentido a la denuncia. Mi club sabe institucionalmente lo que tiene que hacer”, concluyó Luis Ventura.