Luciana Salazar demanda a Martín Redrado por paternidad, quien niega ser el padre de Matilda

Luciana Salazar ha interpuesto una demanda contra Martín Redrado por la paternidad de su hija Matilda, en medio de intensas declaraciones. En una reciente entrevista con Radio Rivadavia, Salazar afirmó que Redrado, aunque no sea el padre biológico, tiene un rol de figura paterna reconocido ante la justicia. Según sus palabras, 'Él no es el papá biológico, es el papá desde otro lado, una figura paterna en la justicia'.

En respuesta, Redrado sostuvo: 'No soy el padre de Matilda'. Rechazó las declaraciones de la modelo, afirmando que es esencial cortar vínculos tras una relación fallida. 'Cuando uno termina una relación, especialmente si no se ha podido mantener un buen vínculo como el que tengo con la madre de mis hijos, hay que cerrar capítulos', declaró el economista.

Ante las acusaciones sobre su falta de manutención, Redrado enfatizó que, a pesar de haber apoyado a Salazar económicamente en el pasado, no se considera el padre de Matilda. 'Acompañé un sueño que ella siempre tuvo y que solicitó mientras éramos pareja, pero no soy su padre', explicó Redrado.

Por otro lado, Salazar reveló que posee una fotografía del cumpleaños de tres años de Matilda, donde Redrado aparece de forma discreta, señalando que él le pidió que no compartiera la imagen, ya que ello podría ocasionarle problemas en su entorno. '¿Saben la violencia que es negar a alguien?', cuestionó la modelo sobre el comportamiento de Redrado.

El economista, por su parte, se reafirmó en su postura respecto a su relación con la niña. 'No he convivido con Luciana ni con su hija. He apoyado un deseo, pero no se pudo establecer una buena relación de ex pareja', afirmó, dejando en claro que la paternidad que algunos intentan impugnar no tiene fundamento, y añadió: 'No entiendo por qué me reclama, eso deberíamos analizarlo desde un punto de vista psicológico'.