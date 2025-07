Luciana Elbusto regresa a ISPA y habla sobre su vínculo con Brancatelli

Luciana Elbusto dejó atrás su etapa como “angelita” de Ángel de Brito y regresó a Net TV, el canal donde trabajaba antes del escándalo que sacudió el ambiente mediático por la infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insigna, donde ella fue una de las protagonistas. Al final del programa ISPA, actualmente presentado por Diego Moranzoni, la periodista hizo su ingreso al estudio de forma divertida, cargando consigo un cajón con sus pertenencias.

El conductor le preguntó sobre su situación con De Brito, a lo que Elbusto, entre risas, respondió: “Me mando de vuelta con el cajoncito”.

En su regreso, la rubia no pudo evitar referirse al célebre escándalo del “Brancagate”, declarando que para ella el tema ya es cosa del pasado. “Ya no hay tema, chicos. Ya quedó atrás, ya está”.

La periodista agregó entre risas: “¿Viste nada más real que esa frase que dice ‘vos negalo hasta la muerte’? Bueno, yo obedecí”.

Cuando le cuestionaron si se arrepentía de lo que había sucedido, Luciana reveló: “No me arrepiento de nada porque siempre hice lo que sentí. No me arrepiento de haberlo ocultado al principio, ni de haberlo asumido después porque me hice cargo”.

Continuó expresando que al principio sintió vergüenza por su familia y su trabajo, pero reflexionó que no se arrepentía porque esa situación le permitió mostrar su verdadera esencia.

Finalmente, compartió que el escándalo le trajo consigo cerca de 40 mil seguidores nuevos en sus redes sociales.

Asimismo, reconoció el invaluable apoyo de su compañero en la conducción, Diego Suárez Mazzea, quien la animó a emprender nuevos caminos después de su partida de NET TV: “Él me dijo ‘volá, andá’, lo cual fue positivo porque comprendemos el juego de la televisión: hoy estás de un lado, mañana del otro”.

Sobre su retorno, enfatizó: “Siempre mantengo las puertas abiertas. Intento llevarme bien con todos, por eso también me afectó en su momento la situación, especialmente cuando sentí que quizás Dieguito se había molestado”.