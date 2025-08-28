Lollapalooza Argentina presentó su line up 2026 con 10 artistas internacionales

Del 13 al 15 de marzo de 2026, el Hipódromo de San Isidro se convertirá en el escenario de Lollapalooza Argentina, un festival que promete tres jornadas únicas con un line up histórico. Encabezarán el evento grandes nombres como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan, junto a otros artistas de renombre como Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Tras meses de especulaciones, el festival anunció su cartel, marcando el inicio de su segunda década en el país. Esta edición se distingue por la inclusión de diez headliners internacionales, una cifra sin precedentes en la historia del festival en Argentina. La variedad y calidad musical se presentan como características clave de esta edición, que se celebrará en el Hipódromo de San Isidro.

Sabrina Carpenter, quien regresará a Argentina después de abrir los shows de Taylor Swift en 2023, se posiciona como uno de los principales atractivos del festival. La cantante estadounidense llega en un momento destacado de su carrera, justo antes del lanzamiento de su nuevo álbum, "Man’s Best Friend", programado para el 29 de agosto. Este lanzamiento genera expectativas entre sus seguidores, quienes anticipan un espectáculo lleno de estrenos y éxitos recientes.

El rapero Tyler, The Creator, también estará presente, llevando consigo su más reciente álbum, "Don’t Tap The Glass". Tyler, originario de California, ha sido reconocido por su capacidad para innovar dentro del género, explorando nuevas dimensiones líricas y sonoras. Su trayectoria incluye trabajos aclamados como “Flower Boy” e “Igor”, que revitalizaron el concepto de hip hop alternativo.

Chappell Roan, considerada una revelación del momento, realizará su primera actuación en Argentina. La artista, conocida por sus hits “Good Luck, Babe!” y "Pink Pony Club"0, añade otra dimensión al festival con su estilo único y carismático.

Además de estos artistas, el line up incluye a Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, y muchos más, sumando una variedad de géneros que abarcan desde el pop y el rock hasta la electrónica y el rap. Deftones, por ejemplo, será una de las bandas destacadas para los amantes del nu metal, mientras que Turnstile aportará su energía punk. Lewis Capaldi, conocido por sus emotivas baladas, también promete impresionar al público.

Skrillex, un referente de la electrónica, presentará su nuevo álbum, "F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!", ofreciendo una propuesta provocadora y vanguardista. Su participación en el festival refuerza la capacidad del evento para atraer las tendencias internacionales más relevantes.

El festival no solo se enfocará en grandes nombres internacionales, sino que también dará espacio a nuevas voces argentinas como Yami Safdie, Six Sex y Saramalacara, quienes aportan frescura al panorama musical local. Esta combinación de artistas consagrados y emergentes subraya el enfoque ecléctico y diverso de la curaduría del festival.

La selección de los diez headliners y la variedad de géneros reflejan un esfuerzo por equilibrar estilos y trayectorias, transformando cada jornada en una experiencia cultural única y difícil de igualar en el ámbito local. Lollapalooza Argentina 2026 promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música.