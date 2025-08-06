En vivo

Espectáculos

Las vacaciones “gasoleras” de Calu Rivero: a caballo, con gallinas y guiso al aire libre en las sierras

Calu Rivero compartió las fotos de sus vacaciones en las sierras de Córdoba. Se la vio a caballo y alimentando gallinas junto a su familia.

06/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Las vacaciones “gasoleras” de Calu Rivero: a caballo, con gallinas y guiso al aire libre en las sierras

La actriz Calu Rivero demostró una vez más su conexión con la naturaleza junto a sus hijos Tao, Bee y su pareja Aíto de la Rúa, con unas vacaciones campestres en las sierras chicas de Córdoba y causó furor en las redes sociales.

En ocasiones criticada y en otras halagada, Rivero no pasa desapercibida con su estilo de vida orgánico, siempre cercano al contacto con la naturaleza. Es que tras pedir una niñera todo terreno, la intérprete demostró una vez más a su familia en un contexto nómade.

En un extenso carrusel de imágenes, la actriz compartió con sus seguidores, la forma en que los pequeños y su pareja realizaban actividades al aire libre, tales como cabalgar a caballo, alimentar a las gallinas, visitar grandes campos, ovejas o hasta comer un guiso al aire libre.

Con más de 17 mil “me gusta” en su instagram, la intérprete debió restringir los comentarios cuando superaron los 148, incluso con un tierno mensaje de Gastón Pauls que le dedicó algunos emoticones.

Lectura rápida

¿Quién es la protagonista de las vacaciones? La protagonista es la actriz Calu Rivero.

¿Dónde fueron sus vacaciones? Las vacaciones se realizaron en las sierras chicas de Córdoba.

¿Qué actividades realizó Calu Rivero durante sus vacaciones? Realizó actividades como cabalgar a caballo, alimentar gallinas y disfrutar de un guiso al aire libre.

¿Con quiénes compartió sus vacaciones? Compartió sus vacaciones junto a su pareja Aíto de la Rúa y sus hijos Tao y Bee.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante sus publicaciones? Sus publicaciones generaron más de 17 mil “me gusta” y la necesidad de restringir comentarios debido a su alto número.

[Fuente: Noticias Argentinas]

