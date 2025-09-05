Las revelaciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y su vida amorosa
La mediática hizo varias revelaciones sobre los hombres de su vida.
05/09/2025 | 11:00Redacción Cadena 3
Wanda Nara fue entrevistada por Grego Rossello y ya se pudo ver un adelanto del programa que saldrá este domingo, donde la conductora de “MasterChef Celebrity” habló durante una hora y media sobre sus amores y sus problemas actuales con su ex, Mauro Icardi.
“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, reveló Wanda Nara, que en más de una oportunidad aseguró que Icardi sigue enamorado de ella, a pesar de mostrarse todo el tiempo formando una nueva vida con la China Suárez y sus hijos.
También contó que le había ocurrido lo mismo con Maxi López, ya que le habría pedido que buscaran la nena cuando tomaron la decisión de separarse.
En la charla, Wanda también habló de su vínculo de idas y vueltas con L-Gante: “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo ‘quiero casarme con vos’”.
[Fuente: Noticias Argentinas]