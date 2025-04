Las cartas de amor de Alperovich desde la cárcel a Marianela Mirra

Un informe presentado por Jorge Rial en su programa de C5N reavivó los rumores sobre un romance entre Marianela Mirra y José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual.

Aunque las especulaciones sobre esta relación circulaban en Tucumán desde hacía tiempo, nunca habían logrado materializarse más allá de la charla popular. Sin embargo, Mirra decidió hacer pública su relación a través de sus redes sociales, donde compartió fotos y supuestos manuscritos que confirmarían su vínculo con Alperovich.

Alperovich se encuentra recluido en el penal de Ezeiza desde el 18 de junio del año pasado. El exgobernador pasó de ser una figura prominente en la política provincial a convertirse en uno de los internos considerados de alta peligrosidad en el sistema penitenciario.

Según Rial, Mirra lo visita cada 15 días, registrándose en los libros de visitas como "familiar" y "abogada", a pesar de no formar parte de su defensa legal.

El exgobernador fue condenado tras un juicio de casi cinco meses, que se inició a raíz de una denuncia presentada por una excolaboradora, quien era sobrina segunda de Alperovich.

La denunciante alegó haber sufrido agresiones sexuales en siete ocasiones entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cinco de ellas en Tucumán y dos en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el juicio, el juez Juan María Ramos Padilla consideró probadas las acusaciones, lo que llevó a Alperovich a ser recluido en un pabellón junto a otros 25 internos condenados por delitos similares.

En respuesta a las afirmaciones de Rial, Mirra se defendió a través de un posteo en sus redes: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p***, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo".

Horas después de la emisión del programa, Mirra decidió hacer pública su relación, coincidiendo con los rumores que circularon en Tucumán durante los años de mayor influencia de Alperovich.

Para respaldar su afirmación sobre la duración de su romance, Mirra abrió temporalmente su cuenta de Instagram, que habitualmente es privada. Durante este tiempo, compartió una serie de publicaciones que incluían fotos, mensajes y cartas manuscritas que contenían las firmas de "José" y "Pepín".

Marianela Mirra, de 41 años, se hizo conocida en el ámbito nacional tras ganar la cuarta edición de "Gran Hermano" en 2007. Antes de ese momento, era una figura desconocida tanto para los tucumanos como para el público en general. Su popularidad la llevó a participar en el "Bailando por un sueño" en 2008, de Marcelo Tinelli.

Después de su paso por la televisión, Mirra regresó a Tucumán, donde se graduó como abogada. A pesar de las especulaciones que la vinculaban con Alperovich, el entorno del exgobernador había negado repetidamente cualquier relación sentimental, un vínculo que ahora parece haber salido a la luz.

