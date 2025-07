Lapidaria orden judicial contra Icardi: tiene 48 horas para pagar la obra social o recibirá multa millonaria

El juez Adrián Hagopian intimó al futbolista Mauro Icardi para que pague la cuota de la obra social de sus hijas Francesca e Isabella, servicio que había sacado del débito automático hacía, por lo menos tres meses, y terminó por caducar.

Una semana atrás, se supo que Wanda Nara intentó llevar a sus hijas a una guardia y se encontró que no contaba con el servicio de salud. La mediática aclaró que lo abonó ella en el momento, aunque le reclamó a su ex marido.

Ésta tarde se conoció que el magistrado del juzgado 106 de CABA notificó al abogado de Nara, Nicolás Payarola, su resolución en la que dio lugar al pedido de la conductora “y en consecuencia, intimar en el carácter de ‘medida cautelar’" al futbolista.

A través de ésta medida, Hagopian brindó un plazo de 2 (dos) días para que el delantero del Galatasaray “abone la cuotas adeudadas y futuras de la obra social OSDE en beneficio de sus hijas Isabella y Francesca Icardi.”

“Ello bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento de aplicar una multa que fijo en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), valorar su reticencia al momento de resolver en este proceso y sus conexos, y de dar intervención a la justicia penal”, concluye el documento con notificación a las partes por Secretaría, y al Defensor de Menores en su despacho.

Por su parte, la madre de las niñas no se quedó atrás y recriminó: “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer”.

Asimismo, la “Bad Bitch” no dejó pasar la inscripción de los nombres de sus dos hijas, los de los tres hijos que ella tuvo con Maxi López y los tres hijos de La China Suárez en los botines del futbolista: “Qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Ridículo”.