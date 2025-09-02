La vuelta silenciosa de Wanda Nara: los motivos de su enojo
La mediática no quiso responder a las preguntas de la prensa, en su regreso de México.
02/09/2025
Wanda Nara pasó cuatro días en México grabando para el programa "Love Is Blind", junto a Darío Barassi, para Netflix. Al regresar al país, la esperaba el cronista de "Puro Show", pero ella optó por el silencio absoluto.
Lo cierto es que en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez hicieron una investigación sobre supuestos trolls que enviarían mensajes en redes sociales con el fin de manipular a la gente para que piensen mal de La China Suárez.
“Ella quería demostrar que está enojada con nosotros, ella nos quería pasar este mensaje, es muy inteligente”, analizó Pampito.
“Hace unos días nos dio un móvil porque quería hablar específicamente con Puro Show para decirle a Pochi que está decepcionada con ella, quería decirle a Angie lo que le dijo y quería dejarnos a nosotros como que defendíamos a un posible violento y abusador, esa fue la maniobra de Wanda ese día que habló con nosotros”, sumó el conductor.
Wanda no dijo ni una palabra, a pesar de siempre querer hablar con la prensa. Además de su enojo con el programa, estaría dejando de hablar exclusivamente con El Trece ya que es inminente su vuelta a Telefe con "Master Chef Celebrity".
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del hecho?
La protagonista es Wanda Nara, quien regresó de México.
¿Qué hizo en México?
Grabó para el programa "Love Is Blind".
¿Cómo reaccionó al regreso?
No respondió a los medios a su llegada al país.
¿Con quién trabajó en el programa?
Trabajó junto a Darío Barassi para Netflix.
¿Cuál es el motivo de su enojo?
Su enojo está relacionado con su percepción sobre el programa "Puro Show".
[Fuente: Noticias Argentinas]