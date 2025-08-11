La Voz Argentina: qué esperar este lunes y a qué hora verlo en Telefe
Se terminaron las "Batallas" pero el reality de canto furor de Telefe continúa con una nueva etapa.
11/08/2025 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este lunes y a qué hora ver el programa
La Voz Argentina dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”, para dar inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase que comienza este lunes.
De esta manera, el programa sale este lunes al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con la nueva etapa, que prometen más talento, emociones y sorpresas.
Ahora, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.
Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué etapa comienza en La Voz Argentina? Comienza la etapa de “Knockouts”.
¿Cuándo se emite el programa? Se emite este lunes a las 21:45 horas.
¿Dónde se puede ver el reality? Se puede ver por Telefe y servicios de streaming.
¿Qué deberán hacer los participantes en esta etapa? Los participantes deberán cantar un tema cada uno para competir.
¿Cuántos participantes puede robar cada coach? Cada coach puede robar hasta dos participantes de otro equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]