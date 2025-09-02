"La Voz Argentina" en vivo: a qué hora y qué team compite este martes

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó su nueva etapa de “Primer Round”, en la que se esperaron muchísimas emociones, y este martes es el turno del segundo team.

Desde las 21.45, en el horario habitual del programa que conducía Nico Occhiato, el reality continúa con la fase de “Primer Round”, que ya tuvo a un eliminado del “Team Lali”.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado, que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tiene la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes.

Los concursantes que no son salvados por su propio coach no están a salvo. Son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante que obtiene la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

Este nuevo mecanismo busca agregarle un elemento más de tensión a la competencia, ya que la continuidad no solo depende del voto del público, sino también del juicio de los demás jurados. Y el team que compite este martes es el de Luck Ra.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality puede seguirse en vivo por la pantalla de Telefe y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.