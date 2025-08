La tajante decisión de La Sole en La Voz Argentina generó gran sorpresa en la audiencia

Este domingo, La Voz Argentina presentó una nueva noche de batallas y ocurrió algo inesperado. Soledad Pastorutti eliminó a los dos participantes que interpretaron “Yo quisiera”, de Reik.

Segundo Maciel y Máximo Medina se sorprendieron al escuchar la decisión de La Sole, que dio los motivos por los cuales había decidido que ambos se queden afuera de la competencia:

"Quiero decirles primero a los chicos por qué... Los dos estaban muy contentos cuando recibieron esta canción y sentí que eso los iba a poner en otro lugar para defenderla también. Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo".

"Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas... Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos".

"Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos”, dijo La Sole.

Antes de despedirlos, la cantante los invitó a que canten con ella en alguno de sus shows y que regresen a participar en una nueva edición de La Voz Argentina, si así lo desean.