La película del 2014 que sorpresivamente es furor en Netflix

"El Apostador" (The Gambler en su título original) es un thriller dramático de 2014, protagonizado por Mark Wahlberg y dirigido por Rupert Wyatt. Es un remake de la película homónima de 1974 y actualmente arrasa en Netflix.

La trama sumerge al espectador en la vida de un brillante profesor de literatura que, arrastrado por una compulsiva adicción al juego, se endeuda gravemente con peligrosos prestamistas y gánsteres, poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

La historia sigue a Jim Bennett (Mark Wahlberg), un profesor universitario que, a pesar de su intelecto y su buena posición social, lleva una doble vida como un apostador de altas sumas. Su adicción lo lleva a acumular una enorme deuda de 200.000 dólares con Lee, el dueño de una exclusiva casa de apuestas clandestina, y otros 50.000 dólares con Neville Baraka, un peligroso prestamista. Lee le da un plazo de siete días para saldar su deuda, o enfrentará consecuencias mortales.

A medida que el plazo se agota, Jim se ve obligado a entrar en un mundo ilícito y oculto, buscando desesperadamente maneras de conseguir el dinero. Intenta pedir prestado a su adinerada madre, Roberta (Jessica Lange), pero su relación es disfuncional y él parece negarse a mostrar gratitud, apostándolo todo. También se relaciona con Frank (John Goodman), otro prestamista con un peculiar interés paternal en su futuro, y con Amy (Brie Larson), una de sus estudiantes, quien se ve arrastrada involuntariamente a la peligrosa situación.

La película es una tensa carrera contra el tiempo, donde Jim se enfrenta a la creciente amenaza de sus acreedores mientras su adicción lo impulsa a seguir tomando riesgos extremos. "El Apostador" explora la psicología detrás de la autodestrucción y la necesidad de tocar fondo para buscar una segunda oportunidad, todo mientras Jim intenta realizar una última jugada para saldar sus deudas y escapar de un destino fatal.

Reparto Principal:

Mark Wahlberg como Jim Bennett

como John Goodman como Frank

como Brie Larson como Amy Phillips

como Michael K. Williams como Neville Baraka

como Jessica Lange como Roberta