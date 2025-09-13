La Noche de Mirtha Legrand: los invitados de lujo de este sábado

La máxima diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, vuelve a encender las pantallas con el regreso de su emblemático programa, La Noche de Mirtha. Con una trayectoria inigualable que la ha consolidado como un verdadero ícono cultural, "La Chiqui" demuestra una vez más por qué sus mesazas son un punto de encuentro obligado para las figuras más relevantes de la política, el espectáculo y el deporte.

El carisma, la inteligencia y la agudeza de Mirtha han sido la clave para que, año tras año, su programa sea una cita imperdible. Es un espacio donde los invitados se visten de gala para debatir, reflexionar y, en ocasiones, protagonizar momentos que quedan grabados en la historia de la televisión. La capacidad de la conductora para abordar temas de actualidad con una mezcla de respeto y frontalidad es un sello distintivo que ha trascendido generaciones.

Este sábado 13 de septiembre, a las 21:30, Mirtha dará la bienvenida a una mesa de lujo que promete una noche de conversación enriquecedora. La acompañarán el político Guillermo Francos, la reconocida actriz Elena Roger, la periodista Guadalupe Vázquez, la bailarina Magui Bravi y el economista Osvaldo Gross.

Juana Viale toma la posta y continúa el legado familiar

El domingo, el legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con Almorzando con Juana, conducido por la talentosa Juana Viale. A partir de las 13:45, "Juanita" recibirá a una mesa variada que incluirá a la actriz Silvia Kutika, el cantante CAE, el actor Vico D´Alessandro, el comediante Ezequiel Campa y el deportista Juan Fossaroli.

Tanto "La Chiqui" como Juana Viale, en sus respectivos programas, demuestran la fuerza de una tradición televisiva que, producida por StoryLab para eltrece, se renueva en cada temporada sin perder su esencia. La combinación de la experiencia inigualable de Mirtha y la frescura de Juana asegura un fin de semana completo de entrevistas y entretenimiento de primer nivel.