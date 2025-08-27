La Negra Vernaci criticó fuertemente la serie En el Barro en declaraciones radiales

FOTO: “Es un embole, una porno para pajeros”: “La Negra” Vernaci lapidaria con En el Barro

La periodista Elizabeth “La Negra” Vernaci sostuvo que la serie En el Barro “es un embole”, la consideró “una porno para pajeros” y coincidió con quienes reclaman que el relato no se asemeja, a pesar del tinte ficticio, a la realidad de las cárceles nacionales, que quedan desdibujadas y hasta con un toque de fantasía o glamour.

En declaraciones radiales, la conductora se mostró molesta con la creación de Sebastián Ortega: “Es un embole. Una porno para pajeros, para imaginar que la cárcel es eso, hacer una porno con minas en tetas. No llegué a terminar el primer capítulo. Le di una oportunidad y quizás le dé otra dentro de un tiempo”.

“Me pareció hecha para varones, como si fuera una porno. No me parece que el relato sea real, aunque está bien que sea una ficción. Pienso en El Marginal o las maravillas que siempre hizo Sebastián Ortega, me pareció que se queda en la superficie”, continuó la comunicadora.

“Hay como un discurso o relato que no me parece real o cercano a lo tumbero. La cárcel no es esa fiesta y las minas que están en la cárcel no la pasan así. Me quedé en la mitad”, concluyó la presentadora en consonancia con el relato de una ex convicta, que se viralizó recientemente por diferenciar al penal de Ezeiza, respecto al ciclo ficticio.