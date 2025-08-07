La intensa pelea entre Verónica Lozano y Marina Calabró por Graciela Alfano
Las conductoras se enfrentaron por la ausencia de Graciela Alfano en el programa 'Cortá por Lozano', desatando una serie de reproches y comentarios vindicativos.
07/08/2025 | 13:36Redacción Cadena 3
FOTO: Verónica Lozano y Marina Calabró, enojadísimas/Fotografía: Captura TV
Marina Calabró contó en en programa de Sergio Lapegüe que a Graciela Alfano la bajaron del programa "Cortá por Lozano" y que no pensaban convocarla nuevamente, a pesar de que Verónica Lozano dijo que le encantaría tenerla en un futuro.
“Ella dijo que es mentira, que la van a reprogramar y que son cuestiones de agenda, y que así es la vida. ¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa! Lo que me jodió de ella es que salió a dar notas y decir que mi versión era mentira cuando no es así, y Graciela está en su derecho de pensar que fue Susana. No me parece justo y como me tocó contarlo a mí, sentí que me trató de mentirosa. Me parece que ya estamos grandes para que nos trate de tarad...a la Alfano y a mí, en este caso”, se quejó Marina.
Graciela Alfano deslizó que quien la dio de baja habría sido Susana Giménez, por la pelea que mantuvieron durante los últimos días. Y Verónica Lozano lo desmintió de manera efusiva al hablar con LAM: "Alfano me tiene la conc....al plato porque ya a estas alturas, es muy difícil. Cuando uno quiere instalar algo, vos decís: ‘Y bueno, si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir’. Hay como un metaverso cuando yo fui muy gentil, contesté y me pareció muy mal que expusiera un audio que es privado, pero lo hizo. Está todo bien aunque rompe un código. No se puede confiar en nadie".
También le consultaron por Marina Calabró y Lozano intentó meter humor en su respuesta: “Yo no puedo hacer nada. A mí me apena porque no es una cuestión que yo pueda resolver, lo que ella sienta. No puedo manejar los sentimientos de Marina Calabró.”
Pero después fue más a fondo y recordó las fotos íntimas de Marina que se viralizaron hace un par de años, algo que a la panelista le duele mucho.
Según revelaron en Puro Show, Marina Calabró llegó a su trabajo llorando y no dudó en expresar su enojo con LAM por haber puesto al aire la nota con Vero Lozano refiriéndose a ella de una manera que le ocasiona tanto dolor.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió entre Verónica Lozano y Marina Calabró? Se produjo una pelea mediática por la ausencia de Graciela Alfano en el programa de Lozano.
¿Quién fue el foco de la discusión? Graciela Alfano fue el desencadenante del conflicto entre ambas conductoras.
¿Cómo se manifestaron las diferencias? Ambas expresaron sus opiniones en programas de televisión, generando recriminaciones y defensas.
¿Qué emociones se reflejaron en esta pelea? Marina Calabró llegó a su trabajo llorando por los comentarios realizados sobre ella.
¿Cuál fue la repercusión? Se continuaron analizando los intercambios entre las conductoras en diversos medios de comunicación.
[Fuente: Noticias Argentinas]