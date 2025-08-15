FOTO: La historia desconocida de "¿Dónde estás corazón?", el hit que lanzó a la fama a Shakira

En la previa de su esperado regreso a la Argentina, la productora Fenix Entertainment recordó en sus redes sociales la increíble historia de "¿Dónde estás corazón?", la canción que salvó la carrera de Shakira y marcó el inicio de su camino al estrellato mundial.

Según supo Noticias Argentinas, corría el año 1994 y la cantante colombiana, con apenas 17 años, se encontraba en una encrucijada. Ya había lanzado dos discos, "Magia" (1991) y "Peligro" (1993), y ambos habían sido un fracaso comercial, con ventas mínimas. De hecho, estaba tan insatisfecha con el resultado que se negó a promocionar el segundo álbum.

Una apuesta a todo o nada

En ese momento, Sony Music Colombia preparaba un disco recopilatorio del emergente rock colombiano llamado "Nuestro Rock II" y le propuso a Shakira incluir una de sus viejas canciones para intentar impulsar las ventas. Viendo la oportunidad de imponer su propio criterio artístico, la joven cantante asumió un riesgo enorme: se negó a usar una canción vieja y propuso a cambio una composición nueva, una que ella misma había escrito. Esa canción era "¿Dónde estás corazón?". Si fracasaba, su carrera musical probablemente habría terminado.

Junto al productor Luis Fernando Ochoa, le dio a la canción un sonido completamente diferente a lo que había hecho antes: una base acústica, un ritmo más juvenil y un coro pegadizo que, contra todos los pronósticos, se convirtió en un éxito radial inmediato en Colombia.

El éxito de "¿Dónde estás corazón?" le dio a Shakira el poder de negociación que necesitaba. Exigió a la discográfica un mayor control creativo para su tercer disco y, con un presupuesto modesto, grabó "Pies Descalzos" (1996). El álbum, que incluía su primer hit y otros clásicos como "Estoy Aquí" y "Antología", superó todas las expectativas: vendió más de cinco millones de copias en todo el mundo y la catapultó a la fama internacional. El resto es historia conocida.

Shakira se presentará el próximo 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez de Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment Group.