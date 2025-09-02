FOTO: La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis: "Él siempre se esconde"

Tania González Ledesma es una mujer que se presentó públicamente como la amante de Martín Demichelis ya que habría tenido un romance con el exfutbolista antes de que se separara de Evangelina Anderson.

“Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber, y uno de los involucrados brilla por su ausencia, yo me pregunto ‘¿dónde está Martín?’ No seas cag..., salí a hablar y contá que es lo que sucedió”, dijo la mujer en el programa A la Tarde.

También le habló a Evangelina: “La verdad que yo no tengo nada en contra tuyo y realmente entiendo cuando decís ‘nadie pensó en mis hijos’. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz”.

“Él siempre se esconde”, se quejó Tania, que opinó que “siempre salen a buscar a las mujeres”.

“Salí a hablar y contá lo que sucedió”, le pidió al DT y agregó: “Gente, basta de hipocresía. Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas en el vínculo. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscar a los hombres? ¿Y por qué los hombres son tan falto de b...? ¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas terminamos siendo las mujeres?”.

“Yo salí a hablar y les conté la situación, después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino al humo a mí. Y estoy cansada de la hipocresía. Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. (...) Pero yo me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció”, explicó.

Tanto Evangelina Anderson como Martín Demichelis evitaron dar detalles sobre su ruptura tras 18 años de relación para cuidar a sus tres hijos: Lola, Bastian y Emma.



